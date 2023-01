Intelligenza artificiale, dalle applicazioni ai rischi per la privacy. In arrivo MoltoFuturo

L’intelligenza artificiale riscrive il futuro. Nel vero senso della parola. Abbiamo chiesto a ChatGPT-3, il generatore di testi più evoluto lanciato da OpenAI di cui tanto si parla in questi giorni, come l’AI cambierà la nostra vita, dalla guida autonoma all’istruzione, dalle cure mediche al risparmio energetico. In tre minuti, l’algoritmo ha composto un testo che pubblichiamo sul numero di MoltoFuturo, inserto in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Il test di MoltoFuturo mostra le grandissime potenzialità del bot online di OpenAi in grado di comporre poesie, scrivere libri, improvvisare versi rap. Ma non si può parlare di «creatività», spiega in un’intervista Ivana Bartoletti, global chief privacy officer di Wipro. «Questi algoritmi sono in grado di produrre risultati accattivanti imitando le creatività umana grazie al volume dei dati. Non hanno alcuna comprensione del mondo». Bartoletti sollecita un codice etico per limitari i rischi che derivano dall’uso dell’AI, soprattutto sul fronte dei diritti e della sicurezza. Un insieme di regole su cui sta lavorando l’Unione Europea. Gli artisti sono in rivolta, a cominciare dal cantautore Nick Cave: «L’AI non scriverà mai una bella canzone, l’arte nasce dalla sofferenza e le macchine non soffrono».

Intanto, per riprendersi dalla crisi del 2022, le big tech puntano sull’innovazione, dal metaverso ai social ai computer quantistici, tante le novità in arrivo di cui MoltoFuturo dà conto. Un’altra sfida per la tecnologia è risolvere l’emergenza acqua: in questo numero si raccontano le soluzioni più innovative contro la siccità, come le iniezioni di sale igroscopico alle nuvole. Sul fronte automotive, vi raccontiamo la nuova carrozzeria delle auto, realizzata in maniera tale da cambiare colore anche in base all'umore di chi la guida. Il tradizionale appuntamento con il mercato racconta una casa in cui il design è sempre più attento alla sostenibilità, nell'ottica dell'economia circolare.