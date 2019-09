L'Intelligence premia le nove migliori tesi di laurea sulla Sicurezza nazionale

Si è svolta oggi la cerimonia di consegna del Premio “Una tesi per la Sicurezza nazionale”, promosso dal Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), con l’obiettivo di avvicinare i giovani laureandi al mondo dell’Intelligence. La terza edizione del bando assegna fino a 10 borse di studio alle migliori tesi di laurea magistrale discusse tra il 1° dicembre 2017 e il 21 dicembre 2018, nelle seguenti aree tematiche: cybersecurity e innovazione digitale; sicurezza e interesse nazionale; relazioni internazionali; minacce e aree di crisi; profili giuridici, organizzativi e storici relativi all’Intelligence; sicurezza economico-finanziaria.

L’iniziativa è anche l’occasione per promuovere e incentivare l’approfondimento di tematiche Intelligence di particolare attualità o interesse: un ponte tra i Servizi segreti e tutti gli studenti universitari che intendono approfondire l’Intelligence e, allo stesso tempo, fornire un prezioso contributo nell’interesse del Sistema Paese. E la risposta è stata un successo, perché si èi triplicato il numero dei lavori ricevuti nell’ultimo anno. Lavori che sono stati esaminati da una Commissione di valutazione composta da figure apicali del Comparto. Un risultato della maggiore apertura dell’Intelligence verso l’esterno.

Nove i premiati di questa edizione: Andrea Barzon dell’università di Padova, Andrea Bissoli dell’università La Sapienza di Roma, Marco Maldera dell’università di Firenze, Martina Mandalari dell’università La Sapienza di Roma; Daniele Mandrioli dell’università di Milano; Roberto Memme dell’università di Bergamo; Federico Palmaro dell’università La Sapienza di Roma; Arianna Pedrini dell’università Commerciale Luigi Bocconi; Niccolò Zorn dell’università di Firenze. La cerimonia di consegna dei premi si è svolta nella nuova sede dell’Intelligence di piazza Dante, a Roma, alla presenza dei vertici del Dis e dei rappresentanti della Commissione di valutazione. Ulteriori approfondimenti sui vincitori e sui lavori svolti sono disponibili sul sito www.sicurezzanazionale.gov.it e sui social del Comparto intelligence.

