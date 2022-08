"uMani", a Palinuro l'installazione itinerante per la solidarietà e la lotta all’Alzheimer

L'installazione itinerante "uMani", dopo un lungo viaggio nelle regioni italiane, è arrivata a Palinuro. Ha percorso più di 15 mila chilometri, ha attraversato undici regioni e ora ha portato anche nel Cilento il suo messaggio di solidarietà. Realizzata da Flavio Pagano, è alta 120 centimetri, pesa 17 chili ed è fornita di un impianto elettrico che alimenta quattro faretti per illuminare le mani dall’interno. L'opera rappresenta un monito contro l'indifferenza ed è anche un messaggio per la lotta all’Alzheimer. A Cesenatico infatti è stata esposta all’Alzheimer Fest.

«Tutto è nato nel 2018, anno in cui ho premiato Pagano al Premio Palinuro per il suo impegno a favore delle famiglie colpite dal dramma dell'Alzheimer», ha spiegato Silvano Cerulli, presidente della Pro Loco di Palinuro. L'installazione è già stata ospitata in Costiera amalfitana, proviene da Praiano e in questi giorni è a Palinuro nella sede della Pro Loco in piazza Virgilio. Dal 30 settembre al 10 ottobre sarà ospite della Camera dei Deputati a Palazzo Valdina a Roma. L'obiettivo dell'autore è quello di farle raggiungere Bruxelles.