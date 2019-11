Insegue in moto tre cervi e li filma, gli animali terrorizzati si lanciano dal ponte

Quello che è accaduto lungo una strada della provincia di Sondrio, ha dell'incredibile. Tanto che, se non ci fossero le drammatiche immagini a documentarlo, sarebbe qualcosa difficile da credere. Siamo nel territorio di Morbegno. È notte e le strade sono illuminate soltanto dalla luce dei lampioni. Il traffico è così scarso che, tre cervi, ne approfittano per occupare una delle corsie di marcia. A quel punto, accade l'impensabile. Un uomo, a bordo del suo scooter, si accorge degli animali e, invece di lasciargli il passo o allontanarsi per non spaventarle, decide di inseguirle e riprendere la scena.



Ultimo aggiornamento: 21:10

A quel punto, gli animali, terrorizzati, cercano scappare. Vogliono trovare una via di fuga ma, almeno per i primi metri, la corsa sembra inutile. Così come è inutile sottolineare cosa sarebbe potuto accadere se, in quegli interminabili secondi, una vettura fosse sopraggiunta. E invece, fortunatamente, niente. Animali e inseguitori rimangono da soli a proseguire quella folle corsa. Poi, improvvisamente, nei pressi del ponte morbegnese di Ganda, le cerve sembrano essere sparite. La forza della disperazione le ha spinte a lanciarsi verso il vuoto. Un volo di oltre 25 metri che le fa impattare violentemente nelle gelide acque del fiume Adda. A quel punto, il regista dell'impresa, mentre termina le riprese degli animali in acqua, sembra sorpreso. E adesso, che si fa? Niente di più facile che pubblicare il tutto sui social. Un filmato del genere non può che essere condiviso.