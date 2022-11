Travolta da un auto mentre è a passeggio col cane, l'insegnate Beatrice Ubaldi muore a 51 anni: ucciso anche l'animale

Uccisa mentre portava a passeggio il cane. Beatrice Ubaldi, insegnante di 51 anni, originaria di Urbino, è stata investita da una Fiat Panda in via Piratsu, sulla SS 198 nella periferia di Tortoli, mentre era in giro con il suo animale domestico, anche lui ucciso nell'impatto devastante.

La donna è deceduta subito dopo l'arrivo dei soccorritori, che per quasi due ore hanno tentato di rianimarla invano. Il cane che la donna in quel momento teneva al guinzaglio, è stato schiacciato dalla ruota anteriore della macchina. Sul posto per i rilievi gli uomini della Polizia strdale e del commissariato di Tortolì che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Gli agenti hanno interrogato l'autista dell'auto cheora risulta indagato per omicidio stradale. L'uomo avrebbe frenato a lungo quando si è accorto della donna e del cane, purtroppo senza riuscire a schivarli. Sarà sottoposto agli esami del caso per capire se fosse sotto l'effetto di alcol o droghe.

Beatrice Ubaldi lavorava come insegnante nel vicino comune di Lotzorai. Il sindaco del paese dove la donna lavorava ha voluto esprimere la propria vicinanza e il proprio cordoglio ai parenti della vittima, tramite un post sul profilo del comune: «Il Sindaco e l’Amministrazione comunale partecipano attoniti al dolore della famiglia Melis Ubaldi per la tragica scomparsa di professoressa Beatrice, adorata dai suoi alunni della scuola primaria di Lotzorai e stimatissima dai genitori lascia un indelebile ricordo».

