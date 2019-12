Inps, multato perché non paga 4 centesimi su versamento da 2mila euro: follia burocratica in Friuli

Non ha pagato ben 4 centesimi all'Inps su un versamento da quasi 2mila euro, e per questo Paolo Ferigo, elettricita friulano, è stato multato. La follia burocratica - o normale sanzione? - ammonta a 14 euro e 83 centesimi su un versamento pasri a 1.974 euro. È successo a Paularo, un piccolissimo comune italiano di 2 522 abitanti del Friuli-Venezia Giulia. L'uomo ha raccontato al Messaggero Veneto la surreale situazione. Ferigo spiega ora di essersi rivolto alle istituzioni ma di non aver ricevuto rassicurazioni su alcun tipo di tutela.

Leggi anche Pensioni, assegni tagliati del 10% con cinque anni senza contributi



Inoltre, Ferigo si è dichiarato infastidito dalla rapidità con cui è stata recapitata la multa, infatti la cifra sarebbe potuta essere agevolmente richiesta nel versamento successivo. Per lui il sapore è quello della beffa. L'elettricista infatti lavora anche per enti pubblici e ogni anno è in credito di circa 25-30 mila euro da parte dello Stato.



Ultimo aggiornamento: 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA