Carta (presidente di Leonardo): «Fake news alimentate da una progressiva perdita di fiducia nelle istituzioni»

Truffe, spionaggio, furto di credenziali e di identità, esfiltrazione di dati tramite malware: i continui collegamenti in rete accentuati dalla pandemia, hanno sviluppato l'estro dei pirati del web. A rimetterci è stata soprattutto l'informazione che ha avuto un brusco contraccolpo. E proprio sull’ “infodemia” - neologismo inserito nella Treccani per indicare la circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza - si è incentrata #SocialCom21, la Comunicazione al tempo dei Social, annuale appuntamento in collaborazione con la Camera dei Deputati, aperto dal presidente Roberto Fico.

APPROFONDIMENTI ROMA Carta: «Fake news alimentate da progressiva perdita di... FINANZA Defence Tech, Gisondi: cybersecurity è geopolitica FINANZA Leonardo confermata Global Compact LEAD dell'ONU TECNOLOGIA E FUTURO Robot e supercalcolo, con Leonardo Genova diventa Digital Valley

Il "conflitto ibrido"

Tra panel, tavole rotonde, interventi di ministri ed esperti, un aspetto, fino ad ora rimasto confinato agli addetti ai lavori, è emerso con chiarezza: l’infodemia fa parte a pieno titolo del “conflitto ibrido”, che supera l’ambito militare per utilizzare lo spazio cyber e massive campagne di disinformazione, soprattutto tramite i social media, con lo scopo di controllare la politica o la narrazione di eventi. E ad affermarlo è stato Luciano Carta, generale della Guardia di finanza (di cui ha guidato i reparti speciali), ex direttore dell’Aise, il servizio segreto estero, da maggio 2020 presidente di Leonardo, la principale azienda italiana di spazio, difesa e sicurezza.

«Le tecnologie digitali hanno determinato una vera e propria rivoluzione: nel campo della sicurezza economica, per esempio, si è arrivati a studiare la correlazione tra intelligenza artificiale e le condotte illecite. L’infodemia - spiega Carta - ci ha travolti durante la pandemia e rappresenta uno dei sintomi del mutamento del concetto di sicurezza. Dobbiamo ormai fare i conti con quella che viene definita l’“hybrid warfare”: superato l’ambito puramente militare, si combinano la manipolazione dell’informazione con la guerra economica e quella telematica». Sarebbe però errato far rientrare tutto questo nell’univoca definizione di “fake news”: «E’ importante, infatti - aggiunge il presidente di Leonardo, intervistato dal giornalista de Il Sole 24 ore, Marco Ludovico - distinguere tra misinformation, vale a dire l’incapacità, da parte dell’utente, di intercettare la falsità di una notizia poi condivisa, e disinformation, ossia la creazione volontaria e deliberata e la condivisione di informazioni che l’utente sa essere false».

Anche Leonardo vittima di disinformazione

Anche Leonardo è rimasta vittima di una colossale operazione di disinformazione quando, all’indomani della sconfitta di Trump, sui social è cominciata a rimbalzare la notizia di una cospirazione, alla quale avrebbe preso parte l’azienda italiana, per favorire Biden. «Una narrazione inverosimile e paradossale - sottolinea ancora il generale -, vista anche l’impossibilità tecnica di quanto veniva denunciato: trasferire i voti da un candidato all’altro attraverso satelliti! Abbiamo subito monitorato attentamente i social e poi abbiamo presentato denuncia all’autorità giudiziaria. E’ la dimostrazione di come una notizia deliberatamente falsa possa essere usata a fini politici o di destabilizzazione».

Erano quelli i giorni dell’assalto a Capitol Hill e, dai recenti risultati delle indagini condotte negli Usa, è ormai chiaro che la notizia del presunto (e falso) complotto, all’insegna dell’#ItalyDidIt, fosse stata pianificata a tavolino. Secondo Carta «c’è tuttavia una questione più profonda, che attiene al rapporto tra l’informazione e i sistemi democratici. Il termine post-verità non è nuovo: risale ad almeno 6 o 7 anni fa. La tendenza ad affermazioni ambigue che crea un ambiente ricettivo per le fake news va inquadrata anche nella progressiva perdita di fiducia nelle istituzioni o nelle narrazioni ufficiali.

«Vaccino anti-Covid fa venire l'Aids», Bolsonaro indagato per aver diffuso fake news

Il rapporto del Censis

Non è da sottovalutare il recente rapporto del Censis secondo cui il 5,9% di italiani, tre milioni di persone, dichiara che il Covid non esiste, mentre il 5,8% ritiene che la terra sia piatta. Ciò che caratterizza le minacce ibride nell’ambito del cyberspazio è la capacità di utilizzare, contemporaneamente, massive campagne di disinformazione con l’uso di social media per controllare la politica e la narrazione di eventi, per radicalizzare o per reclutare coloro i quali possono a loro volta divenire veicoli di minacce ibride. L’antidoto a tutto questo? Risiede - conclude l'alto ufficiale che, per sette anni, è stato a capo dell'ufficio stampa della Guardia di finanza - principalmente in una maggiore responsabilizzazione dei giornalisti. Come ci ricorda tuttora Sergio Lepri, storico direttore dell’Ansa, ultracentenario lucido e sagace, devono offrire sempre un’informazione “accurata, completa e imparziale”».

Fake news e sfiducia, la presentazione del rapporto di Ugcons. Lo speciale