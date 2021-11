Influenza stagionale: il virus corre, picco atteso per fine anno. Allarme dei medici

Influenza stagionale. per i medici di famiglia l'emergenza è evidente: il virus galoppa e anticiperà il picco alla fine dell'anno. Potrebbe essere la sgradita sorpresa di Natale. «Quest'anno è iniziata nella 42esima settimana ed è immediatamente balzata sopra il livello epidemico. Abitualmente, l'influenza iniziava con pochi casi che crescevano gradualmente. Quest'anno, invece, la curva di crescita si sta mantenendo stabilmente sopra la soglia: questo lascia presumere che, se la curva non andasse a modificarsi, vi sarà un picco anticipato, collocato intorno alla 52esima e la 4 settimana del 2022, quindi a cavallo tra Natale e capodanno e fine gennaio del 2022». Così Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale (Simg), durante il 38esimo congresso della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg) in corso a Firenze.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Influenza 2021: come si trasmette, che vaccino fare, i rimedi IL TEMA Influenza, curva contagi esplode: intere famiglie a letto I DOLORI DELL'INVERNO Vaccino antinfluenzale, tutti in fila dal medico. In campo anche... L'APPELLO Vaccinazione anti-influenzale e anti-pneumococco: S.I.P. e...

Sintomi simili al Covid, i controlli da fare

«Il susseguirsi dei nuovi casi è sotto gli occhi di tutti i medici di famiglia italiani, che ogni giorno seguono uno schema ricorrente: telefonata, analisi dei sintomi (che spesso sovrapponibili tra le due patologie), percorso diagnostico. Il lavoro è enorme - rimarca Cricelli - non si tratta solo di telefonate, perché dietro a ogni contatto c'è la salute di una persona per la quale si avvia un processo di cura e assistenza. Inoltre, Covid e influenza non sono facilmente distinguibili, tanto più che la variante delta ha un'elevata modalità di espressione attraverso le elevate vie respiratorie (raffreddore), quindi simula i sintomi tradizionali dell'influenza e di altre malattie respiratorie. Né quest'anno vi è stato un fenomeno come nel 2020, in cui il virus influenzale è stato arginato dalle misure restrittive messe in atto in gran parte del mondo».