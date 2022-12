Martedì 13 Dicembre 2022, 13:56 - Ultimo aggiornamento: 16:26

Boom di contagi e medicinali introvabili. L'influenza stagionale quest'anno sembra colpire più forte e ha scatenato un vero e proprio assalto alle farmacie. I prodotti per curare i sintomi comuni di raffreddore, tosse e mal di gola, dal nurofen al paracetamolo fino ai mucolitici e ai prodotti per aerosol vanno a ruba e cominciano a scarseggiare nei magazzini. Complice anche l'aumento dei costi di produzione e l'arrivo inatteso del boom di contagi: solitamente il picco si registra a gennaio-febbraio, quest'anno verrà raggiunto nella settimana di Natale.

Farmaci introvabili

Nelle città come Roma e Milano è scattata la corsa in farmacia per reperire i farmaci per alleviare i sintomi dell'influenza. Ma spesso i genitori devono provare in più punti vendita per trovare tutti i medicinali richiesti dal pediatra. Scarseggiano ibuprofene, antipiretici, spray per il mal di gola e anche antibiotici e cortisoni. Il motivo è proprio l'aumento dei contagi da influenza: con oltre un milione di contagi la scorsa settimana l'epidemia appare come la peggiore degli ultimi 50 anni. Ma ci sono anche ragioni produttive.

Aifa, mancano oltre 3mila medicinali

Non solo il boom di contagi, ma anche ragioni produttive sarebbero alla base della scarsità di farmaci: Aifa sono segnalati 3.128 medicinali carenti a causa di temporanea indisponibilità o difficoltà produttive. Tra questi, alcuni comunemente usati contro l'influenza. Come comunica Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) pesa sulla produzione l’aumento dei costi dei materiali di confezionamento, come vetro e alluminio e la difficile reperibilità di principi attivi.

Boom di contagi

Intanto i contagi continuano a crescere. In Italia si registrano la scorsa settimana oltre un milione di contagi da influenza e la prossima settimana potrebbero diventare un milione e mezzo. L'incidenza è arrivata a 50,2 casi per mille assistiti (in media i casi sono 16 ogni mille). Una circolazione elevata anche a causa di due anni di pandemia in cui l'utilizzo delle mascherine e i lockdown hanno indebolito i nostri anticorpi (che sono entrati in contatto meno con i virus).

Usare i generici se non si trovano i farmaci di marca

Un consiglio in caso di irreperibilità dei farmaci abitualmente utilizzabili è quello di chiedere al farmacista il farmaco generico equivalente che ha lo stesso principio attivo.

