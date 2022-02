Aviaria, due focolai a Prato sotto sorveglianza della Asl. I proprietari: «Polli trovati morti»

Altri casi di influenza aviaria in Toscana. La Asl Toscana Centro ha istituito una zona di protezione nel raggio di 3 km dal focolaio e di sorveglianza in un raggio di 10 chilometri dopo la verifica di alcuni casi di influenza aviaria nei polli in due allevamenti nella provincia di Prato, uno a Montemurlo e uno a Vernio, a 30 km di distanza.

L'allarme degli allevatori insospettiti dai polli morti

I casi di influenza aviaria sono stati rilevati in due distinti allevamenti familiari dopo i decessi improvvisi di alcuni polli. I proprietari, allarmati da un precedente caso a Campi Bisenzio

(Firenze), hanno inviato le carcasse agli istituti zooprofilattici di Firenze e Pisa, che hanno confrontato i risultati con colleghi dei laboratori dl Veneto e quindi hanno confermato la presenza del virus. I volatili nei due allevamenti sono stati tutti immediatamente soppressi. La Asl ha stabilito le misure precauzionali nelle aree colpite dal fenomeno.