Inferno sulla Salaria, Salvini: «Vicino alle famiglie e un grazie agli eroici soccorritori»

«Un pensiero commosso alle famiglie che stanno soffrendo e un grazie, per l'ennesima volta, agli eroici soccorritori. Da ministro faccio e farò di tutto per tutelare le donne e gli uomini che lavorano per la sicurezza degli Italiani, migliorando le condizioni lavorative e aumentando il personale». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando l'esplosione a Rieti che ha fatto registrare numerosi feriti e due morti, tra cui un vigile del fuoco. Altri sette vigili del fuoco sono ricoverati con ustioni di vario tipo.



«Tutta la mia vicinanza alle famiglie delle vittime di Rieti e ai 17 feriti. Un pensiero particolare per i pompieri che erano lì a domare l'incendio e per gli operatori del 118 che stavano prestando soccorso» ha scritto il vicepremier Luigi Di Maio in un messaggio sui social.