Sanitari aggrediti, in tre anni 4.800 episodi: il 71% sono contro donne

Picchiati, insultati, aggrediti. La vita lavorativa di infermieri e operatori sociosanitari è sempre più esposta a episodi di violenza. Nel triennio 2019-2021 sono stati accertati più di 4.800 casi di violenze e aggressioni contro gli operatori sanitari, per una media di circa 1.600 l'anno. La maggior parte avviene in case di cura e ospedali; e a essere più colpite sono le donne, con il 71%. L'analisi della Consulenza statistico attuariale Inail è stata presentata in occasione della seconda edizione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione del 12 marzo.

Ospedali tra minacce, coltelli e spedizioni punitive: «Di notte questa è la terra di nessuno»

I dati sugli infortuni in occasione di lavoro accertati dall'Istituto e codificati come aggressioni e minacce nei confronti del personale sanitario, nel triennio 2019-2021 sono stati più esattamente 4.821. Quasi quattro su 10 nella fascia 35-49 anni. Il 37% è concentrato nel settore assistenza sanitaria, che include ospedali, case di cura, istituti, cliniche e policlinici universitari, il 33% nei servizi di assistenza sociale residenziale, che comprendono case di riposo, strutture di assistenza infermieristica e centri di accoglienza, mentre il restante 30% ricade nel comparto dell'assistenza sociale non residenziale.

Il 71% ha riguardato le donne, mentre per entrambi i generi si rileva che il 23% dei casi interessa gli operatori sanitari fino a 34 anni, il 39% quelli da 35 a 49 anni, il 37% da 50 a 64 anni e l'1% oltre i 64 anni. Oltre un terzo riguarda infermieri ed educatori professionali.

Sanitari aggrediti: i tecnici della salute i più esposti

La professione più colpita è quella dei tecnici della salute, in cui si concentra più di un terzo dei casi. Si tratta prevalentemente di infermieri, ma anche di educatori professionali, normalmente impegnati in servizi educativi e riabilitativi con minori, tossicodipendenti, alcolisti, carcerati, disabili, pazienti psichiatrici e anziani all'interno di strutture sanitarie o socio-educative. Seguono, con il 29% dei casi, gli operatori socio-sanitari delle professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali e, con il 16%, le professioni qualificate nei servizi personali e assimilati, soprattutto operatori socio-assistenziali e assistenti-accompagnatori per persone con disabilità.

Più distaccata, con il 3% dei casi di aggressione ai danni del personale sanitario, la categoria dei medici, che non include però nell'obbligo assicurativo Inail i sanitari generici di base e i liberi professionisti.

