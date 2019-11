Giovane infermiera investita e uccisa a un incrocio, tragedia nel Salento

LECCE - Tragedia pochi minuti fa a Poggiardo, dove una donna di 32 anni è stata investita ed uccisa davanti al parco dei Guerrieri, sulla strada per Maglie. La vittima è Tatiana Renna, originaria di Cellino San Marco ma da tempo residente a Poggiardo, dove faceva l'infermiera. A quanto si apprende stava attraversando l'incrocio nei pressi del "Parco dei Guerrieri" a bordo della sua bicicletta ed è stata investita dall'auto guidata da F.P., di Poggiardo 44 anni. Purtroppo l'impatto violentissimo non le ha laciato scampo: è deceduta sul colpo dopo volo di una decina di metri. In corso accertamenti su alcool e stupefacenti.

Ultimo aggiornamento: 19:28

