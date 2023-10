Infarto fulminante in trattoria, morto a 64 anni il noto ristoratore Enrico Rigato

E' andato a fare la spesa al supermercato per organizzare il pranzo e la cena nel suo locale, trattoria da Leone di via Vigna ad Arzergrande. Oggi, 13 ottobre Enrico Rigato, 64 anni, attorno alle 10,30 mentre si trovava in cucina a sistemare le provviste si è sentito male. Immediati i soccorsi del personale medico del Suem 118.

Cosa è successo

Gli operatori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso.

Da quanto si è appreso il ristoratore non soffriva di particolari patologie. Non si era mai sposato, viveva con la sorella Gabriella nel locale attiguo alla trattoria.

Le passioni

Lascia nello strazio i fratelli Maria, Sandra, Carla, Alessandro, Umberto ed Emanuele. Grande appassionato di calcio, tifosissimo dell'Inter, per anni ha fatto l'allenatore delle società calcistiche del Piovese ottenendo importanti risultati. Tra i primi a portare la propria vicinanza alla famiglia Rigato è stato il sindaco Filippo Lazzarin a nome di tutta l'amministrazione comunale. La salma è stata messa a disposizione della famiglia per le esequie.