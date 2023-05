Martedì 30 Maggio 2023, 07:46

MONSELICE - La comunità cittadina si stringe intorno alla famiglia Rettore per l’improvvisa scomparsa di Francesca, vedova del dottor Renzo Biasiato. «Siamo tutti senza parole» spiega il fratello Enrico. Francesca Rettore 55 anni, madre di due figli e stimata impiegata commerciale è stata colta da un infarto sabato pomeriggio, mentre si trovava a casa.



IL DRAMMA

Il figlio maggiore era con lei al momento del malore: ha visto che la mamma non stava bene e si è precipitato a chiamare i soccorsi. Il personale medico è rapidamente giunto da Schiavonia e ha provato in tutti i modi a rianimarla, ma non c’è stato niente da fare. Nulla faceva presagire che Francesca potesse morire così improvvisamente: godeva di buona salute e praticava sport regolarmente. In gioventù aveva giocato a pallavolo, salvo poi dedicarsi a lungo alla danza e coltivare l’amore per le escursioni in montagna, grande passione della famiglia. Nel corso degli anni si era affermata nel suo lavoro di impiegata commerciale e, dopo una lunga esperienza in un’azienda di Mestrino, si era recentemente spostata per ricoprire una posizione di maggiore responsabilità e trovare nuovi stimoli professionali.

A Monselice molti la conoscevano per essere stata la moglie di Renzo Biasiato, primario del reparto di chirurgia generale a Monselice dal 1986 al 2004, nonché professore di chirurgia d’urgenza all’Università di Padova. Biasiato era morto nel 2018 dopo lunga malattia e, da allora, Francesca si era molto prodigata per i suoi figli Raffaele e Sebastiano. Giovani studiosi, entrambi laureati in lingue orientali e dediti allo sport: Francesca era molto orgogliosa del loro percorso e tra madre e figli c’era un rapporto molto profondo. Non era raro trovarli ad allenarsi insieme in palestra.

IL RICORDO

Parla il fratello Enrico, professore di statistica all’Università di Padova: «Non troviamo le parole per descrivere quanto accaduto. Tutta la nostra famiglia sta soffrendo moltissimo, anzitutto nostra mamma, che quest’anno compie 88 anni. In questo momento stiamo seguendo i ragazzi, che si sono trovati da un giorno all’altro nell’età adulta e a gestire una situazione imprevista con grande maturità».



Un colpo durissimo per Raffaele e Sebastiano, che avevano già dovuto fronteggiare la perdita del padre quando erano ancora molto giovani. In loro rimangono vivi il ricordo e gli insegnamenti di due genitori sensibili, disponibili e capaci di insegnare loro il valore dell’impegno e della dedizione per raggiungere le loro aspirazioni. La morte di Francesca Rettore lascia nel dolore la madre Dirce, la sorella Luisa, i fratelli Enrico ed Alessandro. I funerali si celebreranno domani alle 15.30 in duomo.