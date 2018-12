Autocompattatore piomba su 2 furgoni: 1 morto e 2 feriti sulla Bari-Brindisi

È di un morto e due feriti il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 379 Bari-Brindisi, nel territorio di Ostuni. Quattro le persone coinvolte. A perdere la vita un 26enne di Bari, D.R.F. mentre un uomo di 31 anni, B.V., anche lui barese, è rimasto ferito in modo grave. Un 34enne, P.L., di Bari, è ferito lievemente. Illeso D.C.C., 46 anni di Brindisi. Tre i veicoli coinvolti: due furgoni e un autocompattatore della nettezza urbana il cui conducente è rimasto illeso.



L'IMPATTO

L'impatto è avvenuto intorno alle 10.15 in direzione sud, tra Costa Merlata e Torre Pozzella. Due furgoni di cui un Ford Transit e un Wolkswagen Crafter, si trovavano, secondo una prima ricostruzione dei fatti, fermi sul margine destro della carreggiata in direzione di Brindisi quando è sopraggiunto l'autocompattatore che, per cause ancora da chiarire, ha investito violentemente i due furgoni sbalzandoli in avanti e determinando la morte del 31enne e il ferimento degli altri. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha trasportato i feriti al vicino Ospedale Perrino. Immediato

