Incidenti stradali, contromano sull'autostrada Siena-Firenze uccide un 28enne. A Pescara 25enne morto in scooter

Incidenti stradali, ancora drammi del sabato sera: un ragazzo di 28 anni è morto in un incidente avvenuto nella notte sul raccordo autostradale Siena-Firenze dove un altro automobilista, rimasto ferito, ha imboccato la strada contromano. A intervenire i vigili del fuoco del comando di Siena, arrivati poco dopo l'una sul raccordo autostradale al km 1+900 direzione Nord nel comune di Monteriggioni, dove un'auto imboccando il raccordo contromano si è scontrata frontalmente con una vettura che proveniva nella direzione corretta. Il medico del 118 ha constatato il decesso del giovane, mentre l'uomo che ha percorso contromano il tratto di strada ha riportato ferite.

Incidente mortale stanotte anche a Pescara, poco prima delle tre. Un 25enne che era a bordo di uno scooter ha perso la vita in via Stradonetto. La vittima è Luigi Di Credico di 25 anni. Il giovane, secondo una prima ricostruzione mentre era alla guida della moto, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo finendo contro una vettura. Soccorso dai sanitari del 118, il giovane è stato immediatamente trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale civile dove però è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.