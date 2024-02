Incidenti sulla A22, tamponamenti a causa della nebbia: traffico bloccato, chiuso tratto di 70 km

A causa dello sciame di tamponamenti che si sono verificati per la nebbia tra Reggiolo e Carpi in A22, tra i km 285 e 300 in entrambe le direzioni, l'Autobrennero è stata chiusa, in entrata, per precauzione e progressivamente, per una settantina di chilometri: dal casello di Nogarole Rocca a Campogalliano. Al momento non risultano vittime o feriti gravi negli scontri. La decisione di chiudere il tratto in entrata è stata presa per ridurre la pressione. Progressivamente verranno riaperti gli svincoli, via via che la situazione si risolverà.

