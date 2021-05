Incidente stradale a Vibo Valentia: Dennis muore a 18 anni

Incidente mortale ieri sera lungo la ex Statale 522 nei pressi della frazione Bivona, nel comune di Vibo Valentia. A perdere la vita un ragazzo di 18 anni, Dennis Muzzi, di Vibo Marina. Il giovane era a bordo di una Lancia Y insieme ad un amico che si è scontrata con un’altra auto guidata da una ragazza. I soccorsi si sono rivelati inutili. I medici del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Nell’incidente sono rimaste ferite altre due persone che sono state portate in ambulanza nell’ospedale di Vibo Valentia dove sono ricoverate. Secondo quanto si è appreso non sono in pericolo di vita. Le indagini per ricostruire la dinamica dello scontro sono condotte dalla polizia. Nel violento impatto Dennis, che non era alla guida del mezzo, è morto sul colpo.

