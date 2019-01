Scontro elicottero-ultraleggero in Val d'Aosta: la vittima italiana è il pilota Maurizio Scarpelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È il pilotala vittima italiana del tragico incidente costato la vita a 5 persone sul ghiacciaio del Rutor, nell'alta Valle d'Aosta. Come ogni giorno era alla cloche dell'elicottero dell'heliski quando è avvenuto lo scontro con l'ultraleggero francese. Ci sono anche due feriti gravi e due passeggeri che risultano ancora dispersi. Scarpelli, 53 anni, era originario di Reggello e residente a Firenze.L'elicottero era la sua vita. Scorrendo la sua pagina facebook sono moltissimi i post dedicati al suo lavoro che amava e faceva con estrema passione.«Al lavoro in un paesaggio da fiabe!!!», scriveva appena cinque giorni fa postando tre foto di panorami mozzafiato di Courmayeur e l'elicottero dell'eli-ski.«L'alba sul Monte Bianco», recita un altro post, datato 13 gennaio. Lo stesso giorno in cui Scarpelli pubblica anche un video che lo mostra alla guida dell'elicottero impegnato come ogni giorno a portare sci-alpinisti in quota.