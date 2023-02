Incidente a Treviso, studentessa di 23 anni morta sul colpo. Era in Veneto per festeggiare il Carnevale

Incidente stradale mortale intorno all'una e mezza della notte del 20 febbraio sulla Sr53 Castellana a Vedelago, in provincia di Treviso. Per cause in corso accertamento, una Nissan Micra, guidata da una 26enne, si è scontrata con un Suv Qashqai, condotto da un 52enne del posto. Sulla Nissan Micra viaggiavano tre persone, tra le quali una ragazza 23enne, A.C., che è deceduta sul colpo. Feriti in maniera non grave, il 52enne di Vedelago e i passeggeri: N.P. di 26 anni (donna), A.D.B. di 25 anni e R.L. di 28. A lanciare l'allarme un automobilista di passaggio. Sul posto i carabinieri di Vedelago che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza la zona ed estratto dalla Nissan Micra la giovane vittima. Purtroppo, nonostante i soccorsi il medico del Suem ha solo potuto constatarne la morte. Ferito il conducente del Suv, finito nel fossato dal lato opposto della strada, preso in cura dai sanitari e trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 4:30. Lo riporta Il Gazzettino.

La vittima e gli amici feriti

Dovevano essere giorni di festa per la giovane vittima e i suoi due amici, tutti studenti dell'Università di Torino, originari del sud Italia, in vacanza in Veneto per poter vedere il Carnevale di Venezia. E proprio dopo la giornata a Venezia i tre si sono trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato, su quella strada, la Castellana, teatro di molti incidenti mortali.

La dinamica dell'incidente

I tre avevano appena fatto benzina nel distributore che si trova di fianco al mercatino dell'usato sulla Castellana. Stavano per ripartire e si sono affacciati con l'auto sulla strada, ed è stato proprio allora che è sopraggiunto, a tutta velocità, il 52enne a bordo del Suv. La Micra è stata centrata in pieno e per la 23enne non c'è stato scampo.