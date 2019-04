Schianto frontale, muore a 48 anni: impatto tremendo sotto la pioggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragico incidente stradale ieri sera poco dopo le 21 lungo la Sp 68 all'altezza di via Sant'Ambrogio a Piombino Dese. Siamo in un lembo di terra a poche centinaia di metri dal confine con il comune di Trebaseleghe e la provincia di Treviso . Un uomo di 48 anni, Giuseppe Tonetto residente a Trebaseleghe, ha perso la vita a seguito del tremendo impatto. La vittima aveva festeggiato il compleanno lo scorso 24 ottobre e viveva non distante dal luogo del tragico schianto.