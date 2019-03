Incidente frontale fra treni nel comasco: sei passeggeri feriti

Due convogli della Trenord si sono scontrati frontalmente a bassa velocità tra Arosio (Como) e Merone (Como) e 6 persone sono rimaste ferite in modo non grave. L'incidente è stato provocato dalla partenza con il rosso del macchinista del treno 1665 in partenza dalla stazione di Inverigo verso Canzo-Asso che ha poi bruscamente frenato, senza però riuscire a evitare l'impatto con il treno 1670 che procedeva a bassa velocità nella direzione opposta, da Erba verso Milano.

LEGGI ANCHE Mette Lsd nel caffè dei colleghi: «Erano troppo negativi»

Sul posto sono arrivate tre ambulanze, l'elisoccorso e un'automedica. La circolazione è stata sospesa sulla linea Milano-Asso tra Arosio e Merone ed è stato istituito un servizio di autobus. Trenord ha aperto un'inchiesta interna. Secondo le prime informazioni comunicate al Dipartimento della Protezione Civile, nell'incidente sarebbero rimaste coinvolte una settantina di persone in codice verde, oltre alle 4 in codice giallo.

#Inverigo (CO) #28marzo 18:40, tamponamento tra due treni sulla linea Como-Lecco: #vigilidelfuoco al lavoro per il soccorso. Una cinquantina i passeggeri feriti in modo lieve, mentre dalle prime indicazioni del personale sanitario sarebbero cinque quelli più gravi pic.twitter.com/LzwyLtESo3 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 28 marzo 2019

Ultimo aggiornamento: 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA