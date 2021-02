Incidente sulla Torino-Bardonecchia a causa del ghiaccio: un morto e 25 auto coinvolte

Drammatico incidente in Piemonte questa mattina. Maxi tamponamento sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, in Valle di Susa, all'altezza della galleria Serre La Voute di Salbertrand. Venticinque le auto coinvolte a causa del ghiaccio sull'asfalto. L'autostrada è stata chiusa in direzione Bardonecchia, con uscita obbligatoria a Susa. Le prime immagini, diffuse sui social, sono di panico tra gli automobilisti. In corso l'intervento di polizia, ambulanze e vigili del fuoco. Il bilancio è drammatico: nn automobilista ferito è morto poco dopo. Diversi i feriti. Sul posto stanno operando la polizia stradale, i vigili del fuoco e il 118.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/torinobardonecchia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#torinobardonecchia</a> incidente <a href="https://t.co/ORjyAlTnMP">pic.twitter.com/ORjyAlTnMP</a></p>— Beppe Mastrotta Masterclass (@BeppeMarottaMa1) <a href="https://twitter.com/BeppeMarottaMa1/status/1360549599140843522?ref_src=twsrc%5Etfw">February 13, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ultimo aggiornamento: 12:56

