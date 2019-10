Tir perde carico che travolge auto: morto un ragazzo in Valtellina. Gravissima la madre

Tragedia in Valtellina. Un ragazzo è morto e la madre è in gravissime condizioni: questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 6.30 sulla statale 38 dello Stelvio poco prima della nuova rotonda di innesto alla variante di Morbegno in Valtellina. In base alle prime informazioni, ma la dinamica è ancora in fase di accertamento, un mezzo pesante ha perso parte del suo carico di legname che è finito sull'auto che sopraggiungeva dietro il tir e sulla quale viaggiavano madre e figlio.

Il ragazzo sedeva sul lato passeggero, la mamma era al volante della vettura: è stata ricoverata in ospedale. Sul posto oltre a Polstrada e carabinieri anche i Vigili del fuoco di Morbegno e Sondrio, per i rilievi e per ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie a consentire la riapertura della strada, unitamente al personale di Anas. Il traffico, al momento, è deviato sulla viabilità secondaria.

