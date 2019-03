Incidente sulla Telesina, muore papà 27enne: grave la figlioletta

Ancora una tragedia, ancora sangue sulla «statale telesina». Morto un giovane di 27 anni, L.F.M., originario di Paupisi ma residente da tempo ormai a San Salvatore Telesino con la propria famiglia. È deceduto sul colpo a seguito di un drammatico incidente avvenuto nella serata di ieri, quando erano da poco passate le 21.20, all'altezza del chilometro 32 dell'arteria a scorrimento veloce, nei pressi di un'area di servizio nel territorio comunale di Faicchio.

Un impatto rovinoso che ha interessato una Fiat Punto sulla quale viaggiava, in direzione Caianello, la vittima con a bordo la figlia di 8 anni, ferita, trasportata in gravi condizioni all'ospedale Rummo di Benevento. Una dinamica ancora tutta da chiarire che passerà al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cerreto Sannita, coordinati dal Capitano Francesco Ceccaroni, intervenuti sul posto insieme agli uomini del commissariato di polizia di Telese e della Polstrada per i rilievi del caso e per veicolare il traffico in entrambi i sensi di marcia verso percorsi alternativi.

In prima battuta si è resa infatti necessaria la chiusura della superstrada. Non pochi i disagi alla circolazione in un orario ancora particolarmente affollato e in considerazione anche delle avverse condizioni meteorologiche. Uno scontro frontale, con tutta probabilità, con una seconda vettura, un'Audi A3 proveniente dalla direzione opposta il cui conducente ha riportato ferite che non hanno destato particolari preoccupazioni nei sanitari accorsi sul luogo dell'incidente a bordo di 3 ambulanze. Nella carambola sono rimasti coinvolti anche due mezzi pesanti. Tempestivo è stato anche l'arrivo degli vigili del fuoco del vicino distaccamento della cittadina termale al lavoro per rimettere in sicurezza l'intera area interessata e le aree di prossimità.

Una notizia che non ha fatto troppa fatica a diffondersi rapidamente tra i vari comuni del comprensorio telesino e in particolare modo attraverso i social network, riaccendendo vecchie paure e preoccupazioni legate alle condizioni in cui versa la più importante via di collegamento della provincia di Benevento. Apprensioni soprattutto negli automobilisti costretti a fare i conti quotidianamente con uno stato dell'arte che va a delinearsi, giorno dopo giorno, come una gincana a velocità spesso sostenuta al di là della presenza degli autovelox, uno dei quali installato a poca distanza dal luogo dell'impatto con i limiti fissati a 80 chilometri orari. Una lunga sequenza di episodi simili o similari che si sono rincorsi e susseguiti negli anni con epiloghi drammatici.

Gli ultimi due solo poche settimane fa, lo scorso 27 febbraio, fortunatamente senza gravi conseguenze, all'altezza degli svincoli di San Salvatore Telesino e di Ponte. Una vera emergenza sicurezza in attesa del raddoppio, finanziato per 460 milioni di euro, a questo punto quanto mai auspicato e necessario.

