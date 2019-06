Incidente a Taranto: auto contro pullman, muore un ragazzo di 19 anni

TARANTO - Un giovane di 19 anni ha perso la vita questa mattina sulla Taranto-Statte. All’altezza dello stabilimento ex Ilva la Fiat Punto che conduceva si è scontrata frontalmente con un pullman che procedeva nel senso contrario di marcia. L’impatto è stato spaventoso, la piccola utilitaria è penetrata quasi completamente nella parte anteriore dell’autobus non lasciando scampo al giovane che la guidava. Ferito non gravemente l’autista de bus. Sul posto mezzi del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Ultimo aggiornamento: 10:53

