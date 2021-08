Incidente sul lavoro, schiacciato da una lastra di calcestruzzo: muore operaio 47enne a Foggia

Lunedì 9 Agosto 2021, 14:58 - Ultimo aggiornamento: 15:07

L'ennesima tragedia sul lavoro. Stamattina a san Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, un operaio di 47 anni è morto schiacciato da una lastra di calcestruzzo all'interno del cantiere in cui operava. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione. Ancora non si sa nulla. Per il 47enne, del quale non sono state rese note ancora le generalità, quel che è certo è che quando i medici del 118 sono arrivati sul posto non c'era più nulla da fare.

Foggia, le indagini

Sull'accaduto stanno ora indagando i carabinieri incaricati del caso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti, oltre al 118, anche gli uomini dello Spesal dell'Asl di Foggia.

