Incidente con lo scooter a Cecina, morta Flavia mentre andava al lavoro: aveva 42 anni

Mercoledì 23 Giugno 2021, 15:25

È morta la 42enne in sella allo scooter che martedì mattina è stata coinvolta in un incidente sulla Variante Aurelia a Cecina, all'altezza della stazione Eni in direzione nord. Flavia Tenerelli, di origine svizzera ma residente a San Vincenzo, si stava dirigendo a lavoro insieme a una sua collega di Campiglia Marittima, quando si è scontrata con un'auto poi l'impatto con l'asfalto. Flavia è morta sul colpo, l'altra donna invece, sua passeggera, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Cecina con escoriazioni sul corpo e ferite a una spalla.

Flavia ha tamponato l'auto che la precedeva, una Mercedes Classe A, per ragioni che appurerà la polizia stradale. Al volante della vettura c'era una donna di Rosignano rimasta illesa. Il tratto di strada dove è avvenuto l'incidente è rimasto chiuso per due ore in direzione nord.

