Contromano sulla statale, incidente tra due auto: 6 morti in Valtellina

Tragico schianto in Lombardia, dove un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 26 e i 33 anni sono morti in un incidente frontale avvenuto ieri sera tra la strada provinciale Valeriana e l'innesto della statale 38 dello Stelvio, in Valtellina, in territorio di Cercino, provincia di Sondrio.

L'uomo, residente a Como, viaggiava a bordo di una Fiat 500 X, mentre i giovani erano a bordo di una Panda. Quattro di loro erano residenti a Tirano (Sondrio) e uno a Bologna. Una delle due auto, ancora non è stato accertato quale, è entrata contromano sull'innesto della statale provocando lo scontro frontale, avvenuto nel territorio di Cercino. Le due auto sono andate poi a fuoco.

Lo scontro frontale è avvenuto all'altezza dello svincolo dove la strada passa da doppia corsia per senso di marcia a corsia unica, appena prima del nuovo tratto da poco inaugurato della variante di Morbegno: una delle due vetture (ancora non è certo quale) ha effettuato l'accesso dello svincolo in contromano. Il violento impatto ha causato l'incendio della Fiat 500 X a bordo della quale c'era il solo conducente, A.G., estratto dall'abitacolo morto dai Vigili del fuoco. Morti sul colpo anche tutti i cinque occupanti dell'altra vettura.

