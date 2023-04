Crolla silos di mangimi e schiaccia un'automobile a Forlì: morte tre persone (due minorenni)

Tre persone sono morte in un incidente che si è verificato nei pressi di un'azienda agricola a Bertinoro, in provincia di Forlì.

Ferentillo, un tir butta giù la tettoia paramassi. Chiusa la statale Valnerina

Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, sarebbe crollato un silos di mangimi che ha investito un'auto sulla quale c'erano tre persone, che sono tutte decedute.

Si schianta contro un'auto in sosta: abbattuto albero

Due delle vittime sono minorenni. Tutte e tre erano su una macchina. Una aveva 18 anni (e guidava la macchina) mentregli altri due dovrebbero aver 13 e 14 anni.

Tra le ipotesi, l'auto potrebbe aver colpito il pilone del silos. Sul posto, nei pressi dell'azienda agricola Casagrande, sono presenti diverse squadre.

Intervento dei #vigilidelfuoco dalle 14.15 in un’ azienda agricola a Bertinoro (FC) per il crollo di un silos di mangimi che ha investito un autovettura. Decedute le tre persone a bordo. Intervento in atto, dinamica in corso di accertamento [#7aprile 17:00] pic.twitter.com/4I4wnkSODt

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 7, 2023