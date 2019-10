Senigallia, incidente tra auto e camion: vettura disintegrata, uomo morto sul colpo

Un incidente terribile alle 14.30 con la strada provinciale 19 Cesano-Bruciata a Senigallia che è rimasta chiusa al traffico per circa quattro ore. Per cause in fase di ricostruzione, una vettura si è scontrata frontalmente con un autocarro e l'autista dell'auto, un anziano di 83 anni, è morto sul colpo, rimanendo incastrato tra le lamiere del mezzo praticamente distrutto. Dopo lo scontro il mezzo pesante è finito nella scarpata laterale. La vittima era residente a Trecastelli. L'incidente è avvenuto sulla Strada della Bruciata che costeggia il fiume Cesano al km 23+500 a Senigallia. La vittima era alla guida di una Renault Megane che si è scontrata frontalmente con un autocarro condotto da un 54enne, residente in un Comune dell'entroterra senigalliese, rimasto leggermente ferito. Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche un mezzo del 118 con sanitari e medico a bordo. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Senigallia coordinata dal comandante Flavio Brunaccioni. Tra le cause dello scontro, secondo una prima ipotesi, potrebbe esserci un sorpasso azzardato.

Ultimo aggiornamento: 21:30

