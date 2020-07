Scontro tra un furgone e uno scooter: muore una sedicenne, grave il papà

Una ragazza di 16 anni morta e il padre ferito in modo grave: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 20, a Cerreto Guidi (Firenze) in prossimità della strada provinciale della Motta. La ragazza è deceduta nella notte all'ospedale fiorentino di Careggi, dove il padre si trova tutt'ora ricoverato. Secondo una ricostruzione dei fatti, la ragazza viaggiava in sella a uno scooter, guidato dal padre, che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un furgone all'altezza di un incrocio in località Soldaini. Sul posto sono intervenute le ambulanze e l'automedica del 118, insieme ad agenti della polizia municipale e carabinieri. Era stato allertato anche l' elisoccorso, poi è stato preferito il trasferimento di padre e figlia in ambulanza all'ospedale fiorentino, dove la 16enne è morta alcune ore dopo. © RIPRODUZIONE RISERVATA