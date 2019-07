Incidente choc con lo scooter contro un'auto, Andrea muore sul colpo a 45 anni

Tragico incidente stradale poco fa a Caerano San Marco, in provincia di Treviso. Lo scontro, avvenuto in via San Marco oggi pomeriggio 17 luglio, ha coinvolto un'auto e uno scooter. Il conducente della due ruote, Andrea Guizzo di 45 anni, residente a Caerano, è morto praticamente sul colpo: quando i soccorritori si sono precipitati sul posto, era già morto. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per chiarire la dinamica dell'incidente.

