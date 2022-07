Incidente in moto sul lungomare, muore una coppia. Tragedia a San Foca sotto gli occhi degli amici

Schianto in moto sul lungomare di San Foca: una coppia muore sotto gli occhi degli amici dopo una serata trascorsa insieme nella marina di Melendugno. Lui è Antonio Carlà, 47 anni di Lecce, titolare del locale "Fermata Ariosto" a Lecce. Lei è Sara Rollo, 43 anni di San Donato.

Lo schianto fatale è avvenuto poco fa all'ingresso di San Foca, sul corso principale della marina di Melendugno. A perdere la vita sul colpo la coppia che viaggiava sulla moto, che avrebbe - pare - impattato contro il cordolo della nuova pista ciclabile, facendo perdere il controllo del mezzo, una Ducati. I due sarebbero stati sbalzati dalla moto per diversi metri.Nell'incidente non sarebbero coinvolti altri mezzi. Sul posto 118, carabinieri e polizia municipale. L'incidente è avvenuto sotto gli occhi degli amici. I due infatti erano di ritorno dopo una serata trascorsa in un locale con una comitiva. I due erano andati avanti e quando pochissimo dopo, sullo stesso punto sono giunti gli amici, si sono imbattuti nell'incidente.