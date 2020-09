Testimonial per la sicurezza stradale, Andrea muore a 26 anni in un incidente

La morte l'ha inseguito, proprio lui che dopo un grave incidente andava in giro per scuole con suo padre a parlare di sicurezza stradale. Insieme a papà Romano, Andrea Severi era salito sul palco dell’auditorium San Giacomo, davanti a 500 studenti: il 19 dicembre, tappa forlivese di Preveni...Amo, campagna dell’Ausl Romagna per la sicurezza stradale. Quel giorno si sottolineò come gli incidenti siano la prima causa di mortalità tra i giovani. E i ragazzi delle scuole rimasero colpiti dalle parole di Andrea e Romano. Padre e figlio, entrambi sopravvissuti a un grave schianto. A Romano era capitato in autostrada, diversi anni prima. Mentre Andrea si era ripreso da un terribile impatto il 21 gennaio 2019.

«Non pensate che succeda solo agli altri», disse la zia di Andrea, infermiera, in quell'occasione anche relatrice. Purtroppo ad Andrea è successo due volte. La prima, una sera d’inverno in via Zignola, a Villanova. Era a bordo di un furgone guidato dal fratello Francesco: tamponarono un camion fermo sul bordo della strada. Ilil fratello alla guida è praticamente illeso, Andrea viene estratto dalle lamiere ferito, portato al Bufalini di Cesena. Una lunga operazione nella notte. Quasi un giorno intero che ha lasciato i familiari con il fiato sospeso. Ma alla fine Andrea si salva.

Tra i due incidenti, passano 614 giorni. Intanto Andrea, coinvolto dall’Ausl Romagna, diventa testimonial per la sicurezza stradale, tra medici e agenti della Municipale, parla anche lui davanti a centinaia di ragazzi. Non immaginava nessuno che la sua fine fosse solo stata rinviata.

Il 26 settembre scorso, Andrea, 26 anni, è morto in un incidente stradale lungo la Bidentina, a San Colombano. Erano le 23,30 e Andrea viaggiava a bordo di una Audi con la fidanzata di 19 anni. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, il giovane ha perso il controllo dell'auto, ed è finito fuori strada schiantandosi contro un platano lungo la carreggiata. Un impatto terribile, la vettura completamente distrutta, e Andrea deceduto praticamente sul colpo. A dare l'allarme la compagna che ha riportato ferite non gravi. Per Andrea stavolta nessun miracolo.

Ultimo aggiornamento: 15:47

