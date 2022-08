Rezzato, moto contro auto: morta ragazza di 22 anni, il conducente del fuoristrada era ubriaco

Aveva 19 anni la ragazza morta ieri sera a Rezzato (Brescia) in un violento scontro a via Garibaldi tra una moto e un'auto guidata da un ragazzo di 27 anni ubriaco. La giovane originaria di Nuvolento viaggiava su una moto Yamaha guidata da un giovane di 22 anni che per cause ancora da accertare si è scontrata con un fuoristrada Bmw.

Il conducente del fuoristrada positivo all'alcool test

La dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti. Ciò che è certo è che l'alcool test sul conducente del fuoristrada Bmw, un 27enne, è risultato positivo. Secondo una prima ricostruzione, auto e moto erano ferme al semaforo, al momento della ripartenza l'auto avrebbe svoltato a sinistra (una manovra vietata in quel punto) e avrebbe travolto lo scooter. La ragazza sarebbe stata sbalzata di diversi metri. Nonostante l'arrivo dei medici non c'è stata nulla da fare. Il ragazzo di 22 anni che guidava la moto è stato condotto in codice giallo all'Ospedale, il 27enne alla guida dell'auto è rimasto illeso.