Incidente frontale sulla Statale Palermo-Agrigento: due morti

Incidente mortale sulla Statale Palermo-Agrigento alle porte di Villabate, nel palermitano: due le vittime. Le salme sono ancora sul luogo dell'incidente in attesa dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. A causa dell'incidente è provvisoriamente chiusa la strada statale 121 «Catanese», in entrambe le direzioni. Il traffico è provvisoriamente deviato in loco sulla strada provinciale 76. Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione appena possibile.

