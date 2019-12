Incidente mortale a Ortigia: auto contro un pilone nella notte, morti due ventenni

Incidente nel centro storico di Ortigia (Siracusa): intorno alle 4 sul lungomare Vittorini due ragazzi tra i 17 e 22 anni sono morti e altri due sono rimasti feriti. L'auto sulla quale viaggiavano, una Ford Fiesta, si è schiantata contro uno dei piloni che sorreggono gli archi del Belvedere San Giacomo. Gli agenti della polizia municipale stanno eseguendo i rilievi per capire la dinamica di quanto accaduto.

I giovani avevano trascorso la serata in Ortigia e stavano facendo ritorno a casa, ma per cause da accertare il conducente dell'auto avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare. I vigili del fuoco hanno estratto uno dei quattro dalle lamiere. Immediato il trasferimento in ospedale con il 118, ma per due di loro non c'è stato nulla da

