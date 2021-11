Incidente A1 tra Colleferro e Ferentino: 3 veicoli coinvolti, ci sono feriti. Lunghe code

Maxi incidente in mattinata sull'A1 poco dopo Roma in direzione di Napoli. Tre veicoli (tra questi due tir) si sono scontrati tra Colleferro e Ferentino in direzione di Napoli al km 607 e l'autostrada è rimasta letteralmente paralizzata. Dopo le 13 sul tratto si registrano ancora code di 9 chilometri tra Colleferro e Ferentino, tanto che viene consigliato a chi proviene da nord l'uscita a Colleferro per imboccare la Casilina. Nell'incidente vengono segnalati anche alcuni feriti, soccorsi dai sanitari del 118.

