Nizza Monferrato, incidente sulla provinciale: quattro morti nello scontro fra due auto

Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 22 sulla strada provinciale 456 a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, nell'incidente sarebbero coinvolte due auto e il bilancio è di quattro vittime.

🔴 Intervento #vigilidelfuoco da poco dopo le 22 a Nizza Monferrato (AT) per un incedente stradale sulla SP456. Coinvolte due autovetture, il bilancio è di quattro persone decedute. Operazioni in corso [#9aprile 23:00]

