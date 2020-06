In scooter con l'amico, cade e batte la testa: 15enne muore nel Napoletano. Era senza casco

Non ce l'ha fatta il 15enne rimasto vittima di un incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi, nella centralissima via Merolla a Marano. Il ragazzo, Giuseppe Morra, era alla guida di uno scooter quando ha perso l'equilibrio - per cause da accertare - e si è schiantato contro alcuni paletti. Poi avrebbe battuto violentemente la testa sull'asfalto. Con lui c'era un coetaneo, rimasto ferito a una gamba. Entrambi, secondo le prime ricostruzioni, non indossavano il casco protettivo. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della polizia municipale che avrebbero già ascoltato alcuni testimoni.

Ultimo aggiornamento: 29 Giugno, 08:28

