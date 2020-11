Tragedia nella Repubblica Dominicana dove in un incidente stradale ha perso la vita la 18enne di Santa Giustina Angelica Gerlin. Un impatto tremendo quello tra il grosso scooter su cui viaggiavano Angelica e il compagno, e un pick up guidato da un uomo che poi si è dato alla fuga. Un altro lutto per la comunità di Santa Giustina che quest’anno era già stata colpita dalla morte del 16enne Alessio Bortoluzzi, morto ad agosto sul Piave.

Roma, incidente sul lungomare a Ostia, auto si ribalta per un sorpasso azzardato: 21enne ferita



LO SCONTRO

L’incidente è avvenuto nella notte fra sabato e ieri a Portillo, Las Terrenas nella Repubblica Dominicana. Angelica aveva scelto di andare a Santo Domingo per amore. Con il suo fidanzato Manuel, un giovane del posto, di professione dj noto come “Dj Manuel”, ha trovato la morte mentre erano in sella allo scooterone. Da una prima ricostruzione dei fatti, ad un certo punto la moto si è schiantata contro un furgone Mitsubishi bianco. L’uomo alla guida del furgone, nonostante l’impatto, non si è fermato, ma ha proseguito la fuga, trascinando il corpo di una delle due vittime. Oltre ad Angelica infatti ha perso la vita anche il compagno. Il medico legale, giunto poco dopo l’incidente sul luogo, ha diagnosticato un trauma cranico e colpi al torace della giovane di Santa Giustina, che non hanno lasciato scampo. Fatale, per il compagno, il trauma cranico. L’autista del mezzo invece ha proseguito la fuga, abbandonando poi il furgone sulla spiaggia. Lo scooterone e il furgone coinvolti nel tragico incidente stradale sono stati posti sotto sequestro a disposizione delle forze di polizia della Repubblica Dominicana che stanno indagando sula dinamica e per individuare colui che era alla guida del furgone.

LA FIGURA

Angelica Gerlin abitava ad Ignan con la famiglia, mamma Daniela Curto e papà Renato, oltre alla sorella Nicole. Aveva compiuto 18 anni in settembre. Da piccola aveva frequentato le scuole a Santa Giustina, dove si è sempre impegnata nel portare avanti i progetti e le iniziative proposte. Ha poi intrapreso gli studi all’iti Segato di Belluno. La grande passione di Angelica era quella per le due ruote. Basta scorrere il suo profilo facebook per ammirare le sue foto in sella alla moto da cross. Chi la conosceva la ricorda come una ragazza esuberante, un po’ ribelle, particolare per certi aspetti, ma sempre sorridente e disponibile. La sua famiglia, inoltre, è molto conosciuta in paese in quanto ha aperto e gestito per diversi anni la pizzeria al taglio a Santa Giustina.

IL CORDOGLIO

Non c’è pace per la comunità di Santa Giustina che a distanza di pochi mesi dalla tragica scomparsa del 16enne Alessio Bortoluzzi morto schiacciato tra due massi in riva la Piave, si trova a piangere un’altra giovane vittima spezzata prematuramente. Ironia della sorte, i due giovani erano vicini di casa. Numerose le manifestazioni di cordoglio arrivate ai famigliari di Angelica. Anche il sindaco Ivan Minella ha affidato a un messaggio il dolore del paese: «Tante tragedie in pochi mesi, il dolore per la scomparsa di Angelica farà fatica a lasciarci».

Ultimo aggiornamento: 09:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA