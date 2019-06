Venezia, con la moto si schianta contro un muretto: morto sedicenne

MEOLO (VENEZIA) - Un terribile incidente è successo questa mattina, 11 giugno, in via Roma a Meolo. Un ragazzo di appena 16 anni è uscito da solo di strada con la sua moto ed è deceduto. La fuoriuscita autonoma è avvenuta attorno alle 10.45, il giovane ha sbattuto contro un ponticello ed è finito in un fossato. L'impatto è stato fatale. I soccorritori giunti sul posto hanno inutilmente tentato di rianimare il ragazzo ma non c'è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: 14:57

