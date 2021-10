Domenica 10 Ottobre 2021, 17:55 - Ultimo aggiornamento: 17:58

TREVISO - Domenica di sangue sulle strade della Marca con due giovani vittime in poche ore: un altro incidente mortale - dopo quello di questa mattina a Caerano San Marco - nella tarda mattinata è costato infatti la vita a un centauro di 26 anni, Giovanni Di Napoli, di San Polo di Piave, in sella a una moto di grossa cilindrata.

L'incidente fatale

L'incidente è avvenuto a Tezza di Vazzola (Treviso), lungo la provinciale 38. All'altezza dell'incrocio tra via Grave e via Colonna una moto e un'auto (una Golf nera) sono entrate in collisione. Ad avere la peggio è stato il giovane centauro volato in un campo oltre la recinzione: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

A nulla sono valsi i soccorsi del Suem 118. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Conegliano.