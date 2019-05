Incidente sulla moto guidata dall'amico, 22enne muore dopo essere stato sbalzato a terra

I genitori sono subito arrivati sul luogo dell'incidente in una scena straziante dove hanno dovuto riconoscere il corpo del figlio. Tragedia ieri sera a Montà, in provincia di Padova: in un incidente di moto è morto un ragazzo di 22 anni, Gioele Brasiliani, che era il passeggero a bordo della Husqvarna guidata dall'amico, ricoverato in ospedale, ma non in pericolo di vita: la moto si è scontrata con una monovolume, una Chrysler guidata da B. P., 62 anni. Quest'ultimo è stato sottoposto all'alcoltest risultato negativo. Il ragazzo è stato sbalzato a terra ed è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto non lontano da casa della vittima.

Gioele Brasiliani in una foto tratta dal profilo Facebook

