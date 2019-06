In moto urta un'auto sulla Jesolana, finisce nel fossato e muore sul colpo

Questa mattina alle 7,20 i Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo la strada jesolana nel tratto tra Portegrandi e Caposile, non lontano da Jesolo, in provincia di Venezia, per un incidente stradale tra un'auto e una moto: il centauro è morto sul colpo. La squadra dei vigili del fuoco arrivati sul posto, hanno approntato con delle funi una discesa, raggiungendo con il personale sanitario il motociclista, finito nell'erba alta 5 metri sotto il piano stradale.

Incidente contro il muretto: Bmw si spezza in due, militare muore a 30 anni

Sopravvive a un incidente e si innamora dell'infermiera: dopo 3 anni proposta di nozze in ospedale

Nonostante i soccorsi il personale medico del SUEM 118, ha dovuto constatare la morte del centauro. Durante le prime operazioni di soccorso la strada è stata chiusa al traffico. Sono ora in corso i rilievi da parte dei carabinieri e il recupero della salma



Ultimo aggiornamento: 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA