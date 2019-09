Incidente in moto, muore coppia di amici travolta da un'auto

PADOVA/VENEZIA - Incidente mortale ieri mattina in provincia di Firenze. È morta Susy Vallardi. Aveva 52 anni e da qualche tempo era veneziana di adozione dopo aver vissuto per parecchi anni a Camposampiero. La mamma della vittima ha saputo quasi subito della tragedia che si era consumata. Una morte assurda durante una giornata che doveva essere solo di festa. Ieri con un amico toscano la vittima aveva deciso di fare una gita in moto.

Qualcosa però non è andato per il verso giusto e la donna ha perso la vita così come il suo compagno di avventura, Marco Tilli, 53 anni residente a Quarrata (Firenze). L'incidente stradale è stato spaventoso ed è avvenuto lungo le colline fiorentine.

È successo nella frazione di Sant'Angelo a Lecore nel comune di Campi Bisenzio. Secondo quanto ricostruito da carabinieri, un'auto per evitare un ciclista ha sterzato violentemente invadendo la corsia opposta. Proprio in quel momento è sopraggiunta la moto con i due amici a bordo. L'impatto è stato devastante. Con tutta probabilità, secondo le prime indiscrezioni, sia la moto che l'auto è probabile che transitassero a velocità sostenuta. La moto, dopo aver sbattuto contro il guardrail ha finito la sua corsa nel fossato incendiandosi. I due corpi straziati dei centauri sono volati a qualche metro di distanza. Per Marco Tilli non c'è stato nulla da fare. I sanitari accorsi sul posto in pochi minuti non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso.

La Vallardi al momento dell'arrivo dei soccorritori respirava ancora, ma il suo quadro clinico è apparso seriamente compromesso. È stata stabilizzata e trasportata in ospedale in elisoccorso. Qualche ora dopo, a metà pomeriggio è morta nonostante i sanitari abbiano fatto di tutto per salvarla. I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati in attesa della chiusura delle indagini. Sia il ciclista, un pensionato di 76 anni toscano, che l'automobilista, un ventiseienne di Campi Bisenzio, nell'incidente, hanno riportato ferite lievi. Rischiano di finire nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Entrambi, visibilmente sotto choc per quello che è capitato, sono stati portati in ospedale. Sono stati sottoposti ad analisi mediche per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Insomma gli inquirenti vogliono capire se al momento dell'incidente fossero positivi all'alcol.

