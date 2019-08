Incidente in moto contro un camion, muore sul colpo un 27enne

Incidente mortale questa mattina, 13 agosto, intorno alle 10.15 in via Molini, all’altezza della frazione di Micheloni, a Borso del Grappa, in provincia di Treviso. Il violento scontro si è verificato fra una moto e un camion. La vittima, che sarebbe secondo una prima ricostruzione sarebbe deceduto all'istante nell’impatto, è un centauro 27enne di Romano d'Ezzelino, in provincia di Vicenza. Sul posto i medici del Suem e gli agenti della polizia locale di Borso del Grappa: spetterà a loro ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Ultimo aggiornamento: 16:02

