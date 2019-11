Brindisi, schianto sulla circonvallazione: morto un ragazzo di 22 anni

Terribile incidente stradale poco dopo le 16 di oggi sulla circonvallazione che da Francavilla Fontana (Brindisi) conduce a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Nel violento impatto ha perso la vita un ragazzo 22enne di Avetrana.

La vittima era a bordo di una Citroen quando la sua autovettura è entrata in collisione con una Volvo. Per il giovane non c'è stato nulla da fare. Nell'incidente sono rimasti feriti anche un secondo passeggero della Citroen e il conducente della Volvo, entrambi trasferiti subito in ospedale. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Ancora tutta da chiarire la dinamica del sinistro.

